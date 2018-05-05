Новейшее российское лазерное оружие начали модернизировать

Новейший российский боевой лазерный комплекс «Пересвет», представленный президентом Владимиром Путиным в марте, начали модернизировать. Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

Отвечая на вопрос о том, когда «Пересвет» можно будет увидеть на параде Победы, он ответил, что это произойдет после работ по модернизации комплекса. «Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро он будет достаточно компактный, и, возможно, мы его также представим широкой публике», — пояснил Борисов.

Заместитель министра считает, что комплекс будет готов к демонстрации «в ближайшие два-три года».

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Также в интервью он рассказал, что в распоряжении Минобороны уже имеется 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», они стоят на боевом дежурстве и готовы к использованию.

Президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса в марте 2018 года во время послания Федеральному Собранию. Тогда же были показаны кадры, где запечатлено это оружие. Установка получила название «Пересвет».

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