Украинские военные подорвались на мине в Донбассе

Группа украинских военнослужащих попала в засаду и подорвалась на мине в Донбассе во время патрулирования. В результате один человек погиб, двое получили ранение, сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) страны.

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому ополченцы открыли огонь. После короткой перестрелки украинские бойцы стали преследовать ополченцев и убили троих. «Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность», — заключили в пресс-центре.

Тип взрывного устройства не установлен.

22 февраля сообщалось о завершении антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины и изменении формата военной операции в том регионе. 30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции (АТО) к операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

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