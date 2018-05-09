Терезу Мэй захотели изгнать с доски почета Оксфорда

Руководство Оксфордского университета сняло портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй со стены, где размещены выдающиеся выпускники факультета географии. Об этом говорится в Twitter учебного заведения.

«Портрет был завешан записками с различными сообщениями, поэтому его сняли», — говорится в твите. При этом отмечается, что портрет появится вновь.

Материалы по теме Вторая леди Британии Что принесет Соединенному Королевству первая после Тэтчер женщина-премьер

Университетское издание Cherwell отмечает, что незадолго до исчезновения изображения главы британского правительства группа активистов организовала в микроблоге движение NotAllGeographers («Не все географы»), передает РИА Новости. Его представители собирались направить руководству вуза петицию с требованием убрать портрет премьера.

По словам активистов, администрация учебного заведения не посоветовалась со студентами о том, стоит ли включать Мэй в список выдающихся выпускниц. Помимо этого, наличие портрета действующего премьера можно принять за выражение поддержки ее политического курса.

В 1977 году Тереза Мэй окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!