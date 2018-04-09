Обнародованный Генпрокуратурой архив Терезы Мэй оказался одним письмом

Генпрокуратура России обнародовала обещанную переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в бытность ее главой МВД Британии. Она представлена в Telegram-канале ведомства.

Среди в общей сложности 16 опубликованных документов лишь один касается непосредственно Мэй. Это направленное ей в 2010 году личное письмо заместителя генпрокурора. В нем поднимается вопрос о ненадлежащем обеспечении британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского.

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«Указанное письмо как и последующие обращения Генпрокуратуры России на имя Терезы Мэй остались без ответа», — говорится в сообщении.

Ранее 9 апреля в Генпрокуратуре прошел брифинг, посвященный обстоятельствам отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Ведомство указало, что происходящее раскручивается по одному сценарию с делами бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и олигарха Бориса Березовского. Также сообщалось, что будут «представлены копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны».

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Ответственность за случившееся возложили на Россию. В Кремле все обвинения отвергают.

Березовский умер в своем доме в пригороде британской столицы в 2013 году. Причиной его смерти назвали самоубийство.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ участвовал в пресс-конференции, на которой контрразведчики сообщили о якобы полученных ими указаниях ликвидировать Березовского. Литвиненко был отравлен в ноябре 2006 года. Британия в его смерти обвиняет бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового.

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