Лужков взялся за яйца

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков запускает производство перепелиных яиц на базе своего агрокомплекса «Веедерн» в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Лужкова проинформировали, что первое поголовье — тысяча перепелов техасской и эстонской пород — уже закуплено. В дальнейшем планируется увеличить количество птиц до 10 тысяч и ежедневно производить 6 тысяч яиц. По мнению экс-мэра, таких показателей удастся достичь к началу следующего года.

Помещения под новое направление производства уже подготовлены и оборудованы. «Залог успешной инкубации — постоянный контроль показателей влажности, температуры, вентиляции и давления. Наше оборудование полностью соответствует этим требованиям», — подчеркнул Лужков.

Ранее бывший мэр рассказал, что в 2017 году его предприятие в Калининградской области в общей сложности собрало 10 тысяч тонн зерна (ячмень, пшеница, гречиха), однако бизнес пока остается убыточным.

В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых, в частности, раскрыл свою версию ухода с поста градоначальника. После отставки Лужков увлекся сельским хозяйством, бывшему чиновнику принадлежит конный завод «Веедерн», который позиционируется как многопрофильное сельскохозяйственное предприятие.

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