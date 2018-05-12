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Назван возраст самого старого пенсионера России

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Самому старому пенсионеру России на данный момент 128 лет. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Как пояснили в ведомстве, обладательницей данного «титула» является женщина, которая родилась 1 июля 1889 года. В настоящее время она проживает в Чеченской Республике.

Ранее в мае Минфин предложил сократить пенсионное обеспечение в 2018 году на 51,5 миллиарда рублей. Как отметили в ведомстве, также возможно снижение расходов на 5,9 миллиарда рублей в сфере соцобеспечения.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что в стране будет проведена пенсионная реформа. При этом он отметил, что в первую очередь речь идет о повышении пенсионного возраста, так как продолжительность жизни в России выросла. «Жизнь, слава богу, изменилась. И это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться», — пояснил премьер.

8 мая Медведев сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе».

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