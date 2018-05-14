Отказавшегося от миллионов «Зенита» тренера сочли убегающей с корабля крысой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал бывшего главного тренера Зенита Роберто Манчини. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Самое главное — результат, которого у "Зенита" нет. Манчини убежал как крыса с корабля. Ошибкой стало его приглашение. Итальянец показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня. С такими Хиддинк брал бронзу с "Анжи", а Моуринью работает в МЮ», — заявил Канчельскис.

«Зенит» официально объявил о расставании с 53-летним специалистом 13 мая. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, Манчини отказался от 13 миллионов евро, положенных ему по условиям соглашения.

В заключительном матче Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18 «Зенит» разгромил СКА-Хабаровск со счетом 6:0. Сине-бело-голубые с 53 очками финишировали на пятом месте турнирной таблицы, уступив «Краснодару», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву». В следующем сезоне клуб из Санкт-Петербурга выступит в Лиге Европы.

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