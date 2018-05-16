Буффон завершит карьеру

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. Об этом изданию Juvenews рассказал агент голкипера Сильвано Мартино.

«Это не будет прощанием с [Франческо] Тотти, такие вещи присущи стилю Рима. Я скорее ожидаю схожести с прощанием с [Алессандро] Дель Пьеро. В этот день будет много слез, но все будут сдержанными. Мне было приятно сопровождать величайшего вратаря в истории футбола», — заявил Мартино. Агент добавил, что о дальнейших деталях Буффон сообщит на пресс-конференции 17 мая.

Последний матч «Ювентуса» в сезоне состоится 19 мая. Команда встретится с «Вероной» в рамках заключительного тура чемпионата Италии.

В конце апреля Infobae сообщало, что Буффон собирается уйти из «Ювентуса» в аргентинский «Бока Хуниорс». По информации издания, аргентинцы предлагали голкиперу контракт на 2,5 миллиона евро.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Он дебютировал на профессиональном уровне в 1995 году в составе «Пармы», цвета которой защищал вплоть до перехода в туринский клуб. Буффон — десятикратный чемпион Италии и чемпион мира в составе сборной Италии.

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