Российский футбольный клуб сменит страну

«Арарат», ставший победителем зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Армении. Об этом сообщает ТАСС.

«Арарат» досрочно завоевал право на участие в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Однако, клуб не сумел получить лицензию Российского футбольного союза, необходимой для участия в ФНЛ. По словам генерального директора «Арарата» Погоса Галстяна, команда будет выступать в чемпионате Армении. Вероятнее всего, под названием «Арарат-Москва».

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В декабре 2017-го клуб покинули Игорь Лебеденко и Андрей Ребко, расторгнувшие соглашения по обоюдному согласию. В ноябре Арарат покинули бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Марат Измайлов. С августа по октябрь 2017 года клуб возглавлял российский специалист Александр Григорян.

Клуб был основан в марте 2017 года. Помимо победы в ПФЛ, на счету Арарата выход в 1/16 Кубка России.

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