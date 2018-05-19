США и Канаду оставят без чемпионатов мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) более не планирует проводить чемпионаты мира в Канаде и США. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Федерация опасается того, что матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) затмят международные соревнования. Чемпионат мира проходит параллельно с розыгрышем Кубка Стэнли.

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«Мы определенно не планируем возвращаться в Канаду и США, чтобы не оказаться в тени НХЛ, где в это время проходит плей-офф НХЛ. В 2008 году мы играли в Квебеке, потому что турнир был посвящен столетию хоккея в Канаде», — сообщил журналистам президент IIHF Рене Фазель.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии. Нынешний турнир проходит в Дании и завершиться 20 мая. Сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам и впервые с 2013 года осталась без медалей.

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