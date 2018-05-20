Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал японец

Главную награду 71-го Каннского кинофестиваля получила драма японца Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фильм посвящен истории семьи бедного японского рабочего Осами, которая живет только на пенсию бабушки и промышляет мелкими кражами. Их жизнь меняется, когда отец семейства находит на улице маленькую замерзшую девочку. С этого момента семье предстоит пройти проверку на прочность, говорится на сайте фестиваля.

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От России на «Золотую пальмовую ветвь» претендовал фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Картине достался приз за лучший саундтрек. Также жюри фестиваля вручило приз актрисе Самал Еслямовой, сыгравшей в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка», за исполнение лучшей женской роли.

В Каннах также был отмечен российский режиссер Игорь Поплаухин, автор фильма «Календарь», занявшего второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон».

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