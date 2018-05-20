Футболиста упрекнули за «похороны» соперника

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста выложил в Instagram фото надгробного камня с именем нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Во время чемпионского парада «Ювентуса» Коста вел прямую трансляцию в социальной сети и поймал кадр с некорректным плакатом фанатов туринцев.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 19 мая 2018, 22:10

Руководство «Наполи» отреагировало на действия хавбека, высказав возмущение в Twitter. «Мы по-настоящему возмущены постыдным и оскорбительным отношением некоторых футболистов "Ювентуса". Это жест, который оскорбляет достоинство неаполитанца Инсинье. Это неприемлемо», — говорится в сообщении клуба.

Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне форвард провел за команду 36 матчей и забил восемь мячей. Коста перешел в «Ювентус» летом 2017-го.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в сезоне 2017/18, набрав 95 очков. «Наполи» с 88 очками расположился на втором месте.

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