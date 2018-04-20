Российский футболист оскорбил допинг-офицера и поплатился

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов оскорбил допинг-офицера во время прохождения внесоревновательного тестирования, за что был наказан руководством клуба денежным штрафом. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства Маргариты Пахноцкой, Денисов оставил в протоколе тестирования грубую надпись. Пахновицкая отметила, что реакция клуба была незамедлительной. 33-летнему футболисту выписали штраф в миллион рублей. Также игрок пропустит одну из ближайших игр чемпионата России.

Полузащитник уже принес извинения допинг-офицеру. Сожаление о случившемся выразил и «Локомотив».

Денисов перешел в «Локомотив» в 2016 году на правах аренды из московского «Динамо». В 2017 году стороны подписали полноценное соглашение. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах.

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