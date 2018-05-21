Сменивший гражданство отечественный биатлонист отказался выступать за Россию

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий сборную Южной Кореи на международных соревнованиях, не намерен снова выступать за сборную России. Об этом 30-летний спортсмен рассказал в интервью изданию «Советский спорт».

«Я уже выступаю за другую страну, а возвращаться назад, что-то опять кардинально менять, нет смысла. Мне уже не двадцать лет», — ответил Лапшин на вопрос, видит ли он себя в нынешней сборной России, неудачно выступившей на Олимпиаде в Пхенчхане.

В Южной Корее российские биатлонисты остались без медалей. Лучшим достижением стало 15-е место Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке.

Лапшин получил гражданство Южной Кореи в марте 2017 года. В составе российской национальной команды биатлонист дважды одерживал победы на этапах Кубка мира.

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