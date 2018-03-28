Перешедшие в сборную Южной Кореи российские биатлонисты вернутся в Россию

Биатлонисты сборной Южной Кореи Анна Фролина и Тимофей Лапшин примут участие в чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам тренера южнокорейской команды Андрея Прокунина, Фролина и Лапшин имеют право участвовать в первенстве и выступят в дисциплинах спринт и пасьют.

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Биатлонисты ранее выступали за сборную России. Лапшин дважды, в 2014-м и 2015-м, становился победителем эстафеты на Кубке мира, а также был вторым и дважды третьим в личных гонках. Фролина является чемпионкой мира в эстафете. Перед Олимпийскими играми в Пхенчхане спортсмены приняли решение продолжить профессиональную карьеру в составе национальной команды Южной Кореи, присоединившись к россиянам Александру Стародубцу и Екатерине Аввакумовой.

Чемпионат России по биатлону пройдет с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске.

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