Тактаров пригрозил «отломать ноги» бойцу MMA

Актер Олег Тактаров пригрозил «отломать ноги» бойцу смешанных единоборств (MMA) Александру Шлеменко. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Конфликт начался с того, что Шлеменко публично осудил поступок Тактарова, снявшегося в рекламе пива. Спортсмен снял и выложил в социальных сетях видео, где растоптал банку из под пива с изображением актера.

Сам Тактаров мотивирует участие в рекламе алкоголя тем, что зарабатывает на развитие собственной спортивной школы. Он обвинил бойца в пиаре.

«Если решили наступить на меня, то это можно сделать только с моим изображением. Реальный Тактаров вам отломает ноги из любого положения, даже если вы на 20 лет моложе и действующий чемпион. Точка», — заявил 50-летний актер.

В активе 34-летнего Шлеменко 66 поединков. Россиянин одержал победу в 56 (31 из них нокаутом).

Тактаров профессионально выступал в турнирах MMA с 1993 по 2008 год. На его счету 17 побед и пять поражений.

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