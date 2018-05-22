Российские банки захотели оставить без Брюса Уиллиса

Банк России обдумает предложение одного из депутатов Госдумы законодательно запретить кредитным учреждениям использовать знаменитостей в рекламе собственных услуг. Такое заявление сделал первый замглавы регулятора Дмитрий Тулин в ходе рассмотрения годового отчета Центробанка в нижней палате парламента, сообщает «Интерфакс».

«Нужно еще обдумать и обсудить. Но, в принципе, есть же законы, которые в рекламе запрещают использовать детей, по-моему. Надо будет подумать», — сказал он.

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В апреле стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк обсуждают возможность ввести запрет на использование в рекламе финансовых услуг банков информации о государственном участии в капитале кредитных учреждений. В ФАС пояснили, что банки используют такую информацию как гарантию надежности своих услуг.

Многие российские кредитные учреждения привлекали знаменитостей, в том числе западных, к созданию своей рекламы. Так, попавший под санацию банк «Траст» использовал в рекламе актера Брюса Уиллиса. Другой санируемый банк — «Советский» — снял в своей рекламе французского киноактера Жерара Депардье.

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