Появилось видео из камеры Шакро Молодого

112 / Telegram

В сети появилось видео из Пресненской пересыльной тюрьмы, на котором арестанты приветствуют вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Запись опубликована в Telegram-канале «112».

На кадрах один из заключенных кричит остальным: «Арестанты, давайте все вместе тепло поприветствуем нашего старшего брата, который сегодня заехал к нам на централ». После этого арестанты желают Шакро Молодому «крепкого здоровья, терпения, воровского фарта и всего самого светлого».

29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил Калашова за вымогательство к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приближенный вора в законе, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец), был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Различные сроки получили и остальные 14 фигурантов дела.

Суд также признал главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы Жанны Ким восемь миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

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