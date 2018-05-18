Два продления ареста главному вору России признали незаконными

Президиум Мосгорсуда признал незаконным постановления нижестоящих судебных инстанций о продлении срока ареста криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой), осужденному почти на 10 лет заключения за вымогательство. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает «Интерфакс».

«Постановление Тверского суда столицы от 15 июня 2017 года, а также постановление Мосгорсуда от 30 июня 2017 года отменить. Направить материалы на новое рассмотрение», — следует из определения президиума Мосгорсуда.

С кассационным представлением в Мосгорсуд обратился заместитель прокурора столицы Владимир Ведерников. Надзорным органом было установлено, что в материалах в отношении Шакро и других фигурантов его дела содержатся различия в фабуле обвинения, предъявленного на следствии, и в обвинении, оказавшемся в материалах ходатайств о продлении им меры пресечения, направленных в суды.

Прокурор объяснил, что при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения суд не должен был рассматривать суть предъявленного обвинения, однако наличие различий в описательной части обвинения являются существенным процессуальным нарушением. В связи с этим прокуратура попросила отменить эти решения и направить материалы на пересмотр. Прокурор отметил, что данным ходатайством он не вторгается в анализ постановленного приговора.

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«Юридические последствия могут быть таковы, что при рассмотрении жалобы на приговор апелляционная инстанция отменит его и вернет дело прокурору для устранения нарушений», — сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Чернов.

29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил Шакро за вымогательство к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приближенный вора в законе, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Также различные сроки получили и остальные 14 фигурантов дела.

28 марта суд признал Шакро виновным в вымогательстве. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы восемь миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

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