«Башнефть» направит на выплату дивидендов 28,2 миллиарда рублей

Совет директоров «Башнефти» принял решение рекомендовать общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды по итогам 2017 года в объеме 28,2 миллиарда рублей. С учетом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года общий объем выплат акционерам превысит 38 процентов от чистой прибыли по МСФО за 2017 год (при этом дивидендная политика компании предусматривает выплаты на уровне 25 процентов от чистой прибыли по МСФО). Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Башнефти».

В компании отметили, что значительный объем выплат обусловлен сильными финансовыми показателями, которые «Башнефть» продемонстрировала в первом квартале 2018 года: рост чистой прибыли по сравнению с первым кварталом 2017 года на 64,4 процента, до 14 миллиардов рублей. При этом динамика роста чистой прибыли многократно опередила обусловленный благоприятной конъюнктурой рынка нефти рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 14,1 процента, до 179,3 миллиарда рублей.

В «Башнефти» также подчеркивают, что чистая прибыль компании увеличилась, несмотря на действовавшие ограничения по объему добычи в рамках соглашения «ОПЕК+», а также негативное влияние на EBITDA ряда других макроэкономических факторов, находящихся вне управления менеджмента, в частности, укрепления курса рубля и временного разрыва между увеличением цены закупаемого сырья и ростом экспортных цен на нефтепродукты и нефтехимию.

По мнению директора аналитического департамента компании «Альпари» Анны Кокаревой, смена контролирующего акционера и полная замена топ-менеджмента благотворно повлияла на работу «Башнефти». «Компания показала сильные финансовые результаты в первом квартале 2018 года, увеличив чистую прибыль на 64,4 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, а операционный денежный поток почти в три раза (до 50,8 миллиарда рублей)», — говорит аналитик.

Кроме того, компания сообщает о том, что сегодня стало известно, что «Bashneft International B.V.» по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в республике Ирак открыла новое месторождение нефти, получившее название «Салман». Это первый зарубежный проект компании. К выходу на международный рынок «Башнефть» стремилась не один год. Ирак является чрезвычайно перспективным регионом с точки зрения добычи углеводородов и одним из лидеров по запасам (около 19,3 миллиардов тонн нефти).

Комментирую данное событие, Кокорева высказала мнение, что в текущих условиях постоянного повышения конкурентной борьбы наибольшие шансы на успех и стабильное развитие будут иметь компании с наиболее качественной ресурсной базой. »Выйдя на международный рынок, "Башнефть" создает хороший задел для будущего роста», — считает она.