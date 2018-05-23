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Россия не поверила заявлению Юлии Скрипаль и потребовала личной встречи

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Юлия Скрипаль

Посольство России в Великобритании указало на странности в заявлении Юлии Скрипаль, распространенном накануне. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте дипмиссии.

«Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка», — утверждают дипломаты.

«На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное»— резюмировали в российском посольстве.

Ранее 23 мая россиянка дала интервью агентству Reuters. По ее словам, в долгосрочной перспективе она планирует вернуться на родину. В настоящее время она находится в «каком-то секретном месте в Лондоне».

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