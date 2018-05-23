Кудрин захотел отобрать немного власти у правительства

Новый глава Счетный палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что не против взять часть функций правительства Дмитрия Медведева. Речь идет об «открытом правительстве», за которое в бывшем составе кабинета министров отвечал Михаил Абызов.

«Счетная палата, может часть этой нагрузки, снятой с "открытого правительства", взять на себя. Однако, повторяю, правительство не отказывается от всего объема той деятельности, которую проводило "открытое правительство"», — заявил новый глава аудиторов, отметив, что часть функций Счетная палата точно возьмет на себя.

Кудрин убежден, что «открытое правительство» не до конца справлялось с поставленными перед ним задачами, при этом новый глава Счетной палаты отмечает, что была проделана «заметная работа».

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«Но наше "открытое правительство" не было открытым правительством в полном смысле этого слова, как это сделано в ряде государств. Во-первых, в части открытого предоставления и публикации данных о своей деятельности мы здесь на каком-то детском уровне. Во-вторых, то, что мы называем экспертизой, оценкой регулирующего воздействия, оно у нас имеет рекомендательный характер», — пожаловался Алексей Кудрин.

Новый глава аудиторского ведомства также отметил, что в других странах выводы работы «открытых правительств» всегда имеют более жесткие последствия и только в России имеют рекомендательный характер.

Слухи о возвращении Алексея Кудрина во власть появились в конце 2017 года. Бывшего министра финансов отправляли на работу в администрацию президента, в конечном итоге Кудрину предложили возглавить Счетную палату. В преддверии официального назначения Кудрин рассказал, что при его непосредственном участии было снято 40 генералов.

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