Кудрин возглавил Счетную палату

Госдума назначила бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России, сообщает РИА Новости во вторник, 22 мая.

«Алексей Леонидович — тот человек, который является профессионалом с большой буквы», — заявила на пленарном заседании глава комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

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Кудрин выразил благодарность бывшей главе ведомства Татьяне Голиковой и ее коллегам за проделанную работу. Говоря о дальнейшей деятельности, он отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами, в том числе с механизмами государственных программ и национальных проектов.

«При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами. Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать», — сказал Кудрин.

Кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты внес на рассмотрение парламентриев президент Владимир Путин. Изначально возглавить ведомство бывшему министру предложили в «Единой России».

Глава Счетной палаты назначается сроком на шесть лет.

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