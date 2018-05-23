Врачи оценили число психически больных россиян

В России каждый четвертый-пятый житель страдает той или иной психопатологией. Об этом пишет газета «Известия» по итогам круглого стола, прошедшего в редакции.

В частности, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25 процентов.

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Главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк уточнил, что наиболее редким заболеванием в стране является шизофрения, которой страдает примерно 1 процент населения, и это число «одинаково для всех времен и народов». Самыми распространенными стали тревожно-депрессивные расстройства, и, сетует врач, пациенты переносят их «на ногах», не обращаясь к специалистам.

Говоря о положении дел в столице, Костюк рассказал, что к 2020 году в Москве планируют в два раза увеличить число амбулаторных подразделений в Москве. «У нас был 21 диспансер, мы открываем 20», — уточнил он.

В конце 2017 года специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского подсчитали, что в России шизофрения диагностирована у 488,5 тысяч человек. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2011 году.

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