На Урале хозяина бойцовских псов осудили за их нападение на ребенка

В Челябинской области суд приговорил к обязательным работам хозяина двух собак, сильно искусавших ребенка. Об этом в среду, 23 мая, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

36-летний мужчина получил наказание в виде 300 часов обязательных работ, кроме того, суд обязал его выплатить семье мальчика компенсацию морального вреда — 400 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в октябре прошлого года в Копейске. Принадлежавшие мужчине питбуль и стаффордширский терьер набросились на девятилетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу с травмами лица, а в отношении хозяина собак возбудили уголовное дело.

В ноябре прошлого года годовалый ребенок попал в больницу Хабаровска после укусов хаски. Мать оставила мальчика без присмотра с двумя собаками, и те напали на него.

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