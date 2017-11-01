Бездомные собаки искусали школьника в Ивановской области

В Ивановской области бездомные собаки напали на девятилетнего мальчика. Ребенок попал в реанимацию. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский распорядился оказать помощь его семье. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает правительство региона.

Известно, что собаки напали на школьника 31 октября во время его прогулки. Мальчик в тяжелом состоянии, врачи зафиксировали множественные рваные раны головы, шеи, спины и плеч.

Следователи открыли дело по статье 293 УК России («Халатность»), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.

Ранее стало известно, что родителям девочки, растерзанной собаками в столице Дагестана, власти города и республики выплатят три миллиона рублей. Ответчики были против такой компенсации, но суд встал на сторону потерпевших.