Призвавшая к отстрелу псов Малышева предложила вообразить искусанные лица детей

Телеведущая Елена Малышева, в эфире «Жить здорово» призывавшая отстреливать бродячих собак, дала развернутый комментарий по поводу своего высказывания. Ее слова приводит таблоид dni.ru.

«Людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего, — сказала она. — Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще».

Малышева напомнила, что поводом к программе о способах защиты от бродячих псов стал случай в Подмосковье, когда свора уличных собак загрызла 19-летнего парня. «Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо», — продолжила она.

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«И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе», — заключила автор программы.

Петиция с требованием привлечь Малышеву к уголовной ответственности за призывы к жестокому обращению с животными собрала больше 20 тысяч подписей на Change.org. Ее автор полагает, что ведущая выступила за отстрел уличных собак, чтобы оправдать зачистку городов от «ненужных животных» перед чемпионатом мира по футболу, что, как ей кажется, пропагандируют власти.

На призы телеведущей бурно отреагировали в сети. Ее позицию назвали фашистской. Пользователи отмечали, что проблема отнюдь не в собаках, а в людях, считающих нормой бросать питомцев на улицах.

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