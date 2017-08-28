Елена Малышева посоветовала лепить прокладки на глаза

В программе Елены Малышевой «Жить здорово» показали альтернативные способы использования женских гигиенических прокладок. Советы прозвучали в финале передачи в рубрике «Про дом» (в ролике, опубликованном на сайте Первого канала, — на 46-й минуте).

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Гость студии, приглашенный ведущими в кадр, предложил мужчинам, страдающим от потливости и запаха ног, подкладывать прокладки в обувь в качестве стельки. Соведущий Малышевой, невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин, при этом отметил, что разбухшая от влаги прокладка обеспечит дополнительную амортизацию при ходьбе.

Другая гостья рассказала о том, что гигиенические прокладки также могут собирать пот с подмышек. Для этого их нужно наклеить на пройму. Еще одна участница процесса рекомендовала использовать прокладки в случае, если очень хочется поспать, но под рукой нет специальной маски для сна. Девушка посоветовала наклеивать средство гигиены на область глаз. Малышева тут же опробовала изобретение, приклеив прокладку на глаза. «Шутки шутками, а совет-то очень неплохой», — отметила ведущая.