Избирком Карачаево-Черкесии запутался в бороде кавказских мужчин

Информацию о возможных «каруселях» на избирательных участках в Карачаево-Черкесии во время президентских выборов в марте 2018 года невозможно подтвердить потому, что все кавказцы похожи друг на друга из-за бороды. Так местная избирательная комиссия ответила юристу Анастасии Бураковой на ее жалобу на ход голосования в республике. Об этом она написала в своем Facebook.

Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики Страница Анастасии Бураковой в Facebook

«Люди кавказкой национальности в большинстве своем носят бороды, таким образом утверждение об "одних и тех же лицах" вызывает сомнение», — говорится в документе. В нем также отмечается, что на избирательных участках не было камер видеонаблюдения.

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Буракова была членом ТИКа на выборах президента в городе Карачаевск и, по ее словам, посетила все избирательные участки городского округа. На следующий день после голосования она написала, что увидела множество примеров фальсификаций: вбросы, подвоз, сверка проголосовавших по спискам, удаление по произвольным актам без решения суда. Юрист написала жалобу в местный избирком и заявление в полицию по факту ее незаконного удаления с участка.

Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин был избран на четвертый срок с результатом в 76,69 процента голосов. Итоги голосования из-за нарушений отменили на 18 участках в девяти регионах.

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