Бывший футболист сборной России назвал виновного в провале на ЧМ-2014

Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин полагает, что команде не позволили выйти из группы на чемпионате мира-2014 вратарские ошибки. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».

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«Все просто. Вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали», — заявил Файзулин, отвечая на вопрос о причинах неудачи на мундиале в Бразилии. «Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но... Да, ошибки случаются. И Игорю (Игорю Акинфееву, — прим. «Ленты.ру») никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты», — добавил 32-летний футболист.

На чемпионате мира в Бразилии сборная России боролась за выход из группы с командами Бельгии, Южной Кореи и Алжира. Россяинам под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло не удалось одержать ни одной победы. Сборная России завершила выступления на мундиале, заняв третье место в группе. Ворота команды защищал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Гол, пропущенный в матче с корейцами, сам вратарь признал «детской ошибкой».

Файзулин известен своими выступлениями в составе питерского «Зенита». С ним футболист трижды становился чемпионом России. С 2012 по 2014 полузащитник провел за национальную сборную 24 игры и забил четыре мяча.

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