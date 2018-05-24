Бывший тренер «Зенита» рассказал о работе в России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини в беседе с журналистами рассказал о том, каково ему было работать в российском клубе. Слова итальянца приводит Calciomercato.

«Мне там было хорошо. Я обрел чудесный опыт в Санкт-Петербурге, а Сарри должен сделать свой выбор сам», — заявил 53-летний тренер сборной Италии после того, как его попросили прокомментировать вероятное назначение итальянца Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита». Имя Сарри фигурировало в списке кандидатур руководства питерского клуба.

13 мая Манчини официально покинул «Зенит». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Еще до того, как специалист покинул российский клуб, появилась информация о его готовящемся назначении на пост главного тренера сборной Италии.

Летом 2017 года Манчини, известный по своей работе с «Манчестер Сити», «Интером», «Лацио» и «Галатасарае», возглавил «Зенит». Под руководством итальянца петербуржцам не удалось попасть в Лигу чемпионов, так как они заняли пятое место по итогам Российской футбольной премьер-лиги.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!