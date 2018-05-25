Лукашенко решил карать белорусов за допинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за применение допинга и запрещенных методов при подготовке спортсменов. Об этом сообщает портал Sport.tyt.by.

24 мая белорусский лидер подписал указ «О противодействии допингу в спорте», в рамках которого предусмотрены санкции за допинг в отношении спортсменов или их персонала, в частности запрет на занятие педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, лишение государственных наград, денежные штрафы. При систематических нарушениях антидопинговых правил виновные могут быть исключены из реестров федераций на срок до двух лет.

13 апреля Лукашенко обозначил жесткую позицию в вопросах противодействия допингу на совещании по вопросам зимних видов спорта. Белорусский лидер сообщил представителям спортивных федераций, что «прощения в этом плане не будет».

В конце декабря 2017 года Лукашенко прокомментировал ситуацию с допинг-разбирательствами в российском спорте. Он не одобрил санкции в отношении российских спортсменов, которые были лишены возможности участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. «Не пойман — не вор», — описал ситуацию президент Белоруссии.

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