Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500

Американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях Россией системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500. Он сослался на источники в разведке США.

По информации канала, ракета С-500 пролетела 481 километр и поразила цель. Отмечается, что дальность полета снаряда оказалась больше, чем во время предыдущих известных тестов.

«Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35», — поясняет CNBC.

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Телеканал добавляет, что С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.

Москва еще не подтверждала, что система создана и проходит испытания, передает «Интерфакс».

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали «Прометей» и «Триумфатор») была начата около 2002-2003 года в рамках НИР «Самодержец» и «Властелин». Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.

Предполагается, что станция С-500 является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400, а ее радар-обнаружитель снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу «свой-чужой».

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