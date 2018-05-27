Израиль признался в ударе по сектору Газа

Израильская армия нанесла удар по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на армию, это стало ответом на попытку палестинцев пересечь границу.

«Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня», — говорится в сообщении.

По информации израильских военных, четверо нарушителей находились в Израиле около минуты и вернулись назад, когда на место выдвинулся армейский патруль.

Ранее в ХАМАС заявили об ударе по вооруженным палестинским формированиям в Рафах и секторе Газа.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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