«Барселона» устроит распродажу на 100 миллионов евро

«Барселона» рассчитывает заработать на трансферах летом 2018 года 100 миллионов евро. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, клуб собрался продать полузащитника Андре Гомеша за 40 миллионов евро, купив его у «Валенсии» за 37. Также сине-гранатовые планируют расстаться с форвардом Жераром Деулфеу, который оценивается в 12 миллионов. Полузащитник Рафинья будет стоить около 35 миллионов. А за трансфер Алеиша Видаля «Барселона» намерена выручить 12 миллионов евро.

9 мая сообщалось, что каталонский клуб согласился заплатить 100 миллионов евро за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Зимой 2018-го клуб потратил 120 миллионов на трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо. В январе руководство «Барселоны» заявило, что израсходовало весь трансферный бюджет.

В сезоне-2017/2018 «Барселона» стала чемпионом и обладателем Кубка Испании.

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