Автогонщик стартовал на горящей машине и потушил ее

Болид американского гонщика Зака Вича загорелся во время остановки в боксах в гонке «500 миль Индианаполиса». Несмотря на это, пилот стартовал и потушил пламя в движении. Видеозапись опубликована в Twitter соревнований.

На одной из остановок члены команды «Андретти Автоспорт» пролили топливо на горящую машину, из-за чего пламя распространилось по корпусу. Механики решили не тушить его и скомандовали Вичу начинать движение. Американец резко стартовал, и благодаря сильному потоку ветра огонь потух.

Вич сумел добраться до финиша и стал 23-м.

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