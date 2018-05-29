Сборная России получила «четкую задачу» от Черчесова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о главной задаче национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«От нас, как от хозяев, конечно, ждут максимальных результатов, но хочу напомнить, что Россия ни разу в истории не выходила из своей группы. Есть четкая задача, на которой мы концентрируемся. То есть выходим из группы — и шагаем дальше», — заявил тренер.

По словам Черчесова, он постарается включить всех футболистов в заявку. «Сколько игроков будет в заявке? Можно заявлять только 23 футболиста на матч. Если можно будет всех, мы включим всех. Но мы должны понимать, что дальше кто-то может получить травму, всякое бывает», — добавил он.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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