Литва назвала глупой идеей проведение чемпионата мира в России

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус заявил, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России — глупая идея. Слова чиновника приводит Radio Liberty.

«Это действительно нехорошо, потому что в этой стране все крутится вокруг политики. Поставить спорт и культуру в центр внимания всегда хорошо для пропаганды», — сказал Линкявичус.

Из-за дела об отравлении в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля несколько стран объявили о частичном бойкоте чемпионата мира в России. Матчи турнира не посетят британские чиновники и члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ, а президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира.

Сборная Литвы не примет участия в мундиале. В отборочной группе F команда заняла предпоследнее, пятое место.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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