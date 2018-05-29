Бывший тренер «Зенита» обыграл первого соперника сборной России на домашнем ЧМ

Сборная Италии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче. Для европейской команды эта встреча стала первой под руководством бывшего тренера «Зенита» Роберто Манчини. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в швейцарском Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Марио Балотелли и Андреа Белотти, Саудовская Аравия ответила результативным действием Яхья Аль-Шехри.

Манчини возглавил Италию в мае. Ранее он тренировал «Зенит», в котором продержался меньше года, не сумев вывести команду в Лигу чемпионов.

Сборная с Аравийского полуострова станет первым соперником команды России на чемпионате мира 2018 года. Команды являются худшими на турнире согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА): Россия занимает 66-е место, Саудовская Аравия — 68-е.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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