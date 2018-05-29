«Ювентусу» понадобились чеченцы

Тренеры из туринского «Ювентуса» были заинтересованы в приглашении некоторых воспитанников футбольной академии «Рамзан» из Грозного. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор академии Хайдар Алханов.

«Честно скажу, мне было приятно услышать, что в плане развития наша академия не уступает европейским. Перед отъездом гости не скрывали желания забрать с собой в итальянскую школу "Ювентуса" нескольких наших наиболее талантливых воспитанников. Мы им ответили отказом. Сказали, что работаем здесь не на "Ювентус", а на "Ахмат"», — заявил функционер.

Итальянские специалисты посетили Чечню по приглашению самого Алханова в рамках международного обмена опытом. Они пробыли в Грозном около восьми месяцев.

«Ахмат» в сезоне-2017/2018 занял девятое место в чемпионате России.

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