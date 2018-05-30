РФС продлил сотрудничество с adidas

Российский футбольный союз (РФС) продлил сотрудничество с немецким брендом спортивной одежды и экипировки adidas до 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Компания adidas останется официальным техническим спонсором всех команд РФС, в том числе сборной России по футболу, которая в настоящий момент готовится к чемпионату мира-2018.

«Мы рады быть главным спортивным партнером РФС. Являясь футбольным брендом номер один в мире, adidas с нетерпением ждет чемпионат мира-2018 и выступления спонсируемых сборных», — заявил генеральный директор adidas в России Руперт Кэмпбелл.

«Российский футбольный союз рад продолжить свою работу с adidas. На протяжении многих лет мы развиваем взаимовыгодное партнерство. Сотрудничество с adidas также позволяет значительно укреплять маркетинговый потенциал сборной России. Уверен, что вместе мы одержим еще немало побед», — отметил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Предыдущий договор был заключен сроком на десять лет, его действие истекает в июне 2018 года.

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