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В Южной Корее полюбили Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын

В Южной Корее 31 процент населения благоприятно относится к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Еще в марте этот показатель составлял всего 10 процентов. Такие результаты опроса общественного мнения публикует компания Gallup Korea, передает агентство «Ёнхап».

Отмечается, что больше всего лидеру соседнего государства симпатизируют граждане в возрасте от 40 до 50 лет. При этом представители молодежи оказались самыми критически настроенными по отношению к Ким Чен Ыну. Всего 16 процентов молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет высказались о нем положительно.

Сообщается также, что в этот же период (с марта по май) в Южной Корее выросла популярность президента США Дональда Трампа. Наиболее положительно к хозяину Белого дома относятся южнокорейцы в возрасте старше 60 лет.

Опрос проводился с 29 по 31 мая.

12 июня планируется встреча лидеров КНДР и США в Сингапуре. Темой саммита должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая Трамп подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.

Двумя днями ранее президент США отказался от запланированного саммита с Ким Чен Ыном. Свое решение он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично лидером КНДР в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. Пхеньян выразил сожаление в связи с решением хозяина Белого дома и сообщил о готовности все же сесть за стол переговоров.

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