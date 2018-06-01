Полет МиГ-31 в стратосфере попал на видео

Минобороны

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) первыми в Вооруженных силах России выполнили ночные полеты в летнем периоде обучения, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда».

«В соответствие с планом боевой подготовки летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ первыми в ВС России провели командирские полеты в новом учебном полугодии», — рассказал Воскресенский.

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Самолеты поднялись в воздух на рассвете с камчатской авиабазы Елизово. Экипажи, в частности, отработали решение задач в условиях погодного минимума, в том числе ночью, пилотирование боевых машин на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, полеты в стратосферу (слой атмосферы на высоте от 11 до 50 километров), а также выполнение посадки по приборам.

«Особое внимание уделяется пилотированию над океаном в отсутствие ориентиров на воде», — добавил начальник отдела. Кроме этого, экипажи МиГ-31 отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.

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