«Коррумпированные элиты» Великобритании оказались россиянами

Большинство жителей Великобритании, ставших объектами расследования по подозрению в незаконном обогащении, оказались россиянами или людьми, чьи активы связаны с Россией. Об этом сообщил газете The Times источник в правительстве страны. Статью цитирует «Интерфакс».

По словам собеседника издания, работа по выявлению незаконных доходов ускорилась после нападения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. «Поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос», — сказал он.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) заявили, что происхождение человека не определяет, станет ли он объектом расследования. «Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием», — подчеркнул глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун.

Всего в списке тех, чьи источники дохода проверяют в NCA, находятся 120-140 человек.

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В апреле The Times со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что британские чиновники готовят меры финансового характера против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

В конце марта в Великобритании были выданы первые ордера на арест подозрительных активов россиян по новому закону «О криминальных финансах», который вступил в силу в королевстве в 2018 году. Власти имеют право потребовать от иностранных владельцев активов на территории страны объяснить происхождение своих средств. В случае если объяснения не будут даны, имущество подлежит аресту.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в Солсбери в начале марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях, поэтому, по мнению британского правительства, к произошедшему причастна Россия. Москва все обвинения отвергает. В то же время в докладе Организации по запрещению химоружия указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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