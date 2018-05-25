Россия потребовала от Британии извинений

Великобритания должна принести России извинения «за необоснованные обвинения в связи с инцидентом в Солсбери». Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

«Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить», — приводит агентство слова собеседника.

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В дипмиссии отметили, что пришло время «ответить на все вопросы, которые были нами официально переданы британской стороне, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами». По словам дипломата, необходимо также прекратить изоляцию Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.

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