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В Кремле посмотрели интервью Юлии Скрипаль и засомневались

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Дмитрий Песков

Россия сомневается, что Юлия Скрипаль добровольно сделала свое последнее публичное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ. Его слова цитирует РИА Новости в четверг, 24 мая.

«Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится (…), делала ли она заявления по своей воле», — сказал он.

Песков подчеркнул, что британская сторона до сих пор не предоставила России консульский доступ к Юлии и не соблюдает положения Венской конвенции.

Ранее 23 мая аналогичное заявление опубликовало российское посольство в Лондоне. В нем указывались странности в видеообращении Скрипаль, которые могут свидетельствовать о том, что на нее оказывают давление.

Интервью Юлии Скрипаль агентству Reuters было опубликовано 23 мая. В нем она рассказала о последствиях отравления нервно-паралитическим веществом в результате нападения на нее и ее отца, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Также девушка упомянула, что в перспективе планирует вернуться в Россию. По ее словам, она находится в Лондоне «в некоем секретном месте».

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось. Юлию выписали из больницы 10 апреля, ее отца — в середине мая. Также известно, что с ним работают следователи.

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