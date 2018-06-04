Помогавшие Бабченко в сборе денег журналисты поразились его ценником на интервью

Главный редактор украинского издания «Гордон» и ведущая канала «112» Алеся Бацман упрекнула журналиста Аркадия Бабченко в корысти. Он потребовал за эксклюзивное интервью не менее 50 тысяч долларов, сообщает Бацман в Facebook.

Бацман пишет, что 4 июня редактор ее авторской программы «Бацман» позвонила Бабченко и попыталась договориться с ним об интервью.

«Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?" — робко уточнила Лена. "Долларов," — уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!», — привела она их разговор.

Журналистка отмечает, что, узнав об убийстве Бабченко (позже оказалось, что его смерть инсценирована СБУ — прим. «Ленты.ру»), она вместе с командой оперативно организовала «всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье»: жене и шестерым приемным детям.

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«Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью», — приходит к выводу Бацман.

Коллеги по цеху бурно отреагировали на рассказ. Некоторые отметили, что им удалось бесплатно договориться с Бабченко на интервью, предварительно согласовав этот вопрос с СБУ, но после этого он перестал выходить на связь. «Редактор тут же перезвонила Аркадию с благой вестью. Договаривались на сегодня. Но теперь он трубку не берет», — пишет генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

Убийство Бабченко было инсценировано вечером 29 мая. На следующий день СБУ объявила, что постановка была необходима для того, чтобы задержать заказчика готовящегося реального покушения на журналиста. СБУ утверждает, что заказчик убийства — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман. Следствие полагает, что он готовился организовать убийство почти 50 человек на Украине. Обвинители утверждают, что у Германа есть тесные контакты с Россией.

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