Бабченко обматерил предложивший ему деньги за интервью российский госканал

Российский журналист Аркадий Бабченко, потребовавший с украинских коллег 50 тысяч долларов за интервью, рассказал, что первым на его предложение заплатить откликнулся телеканал «Россия 1». Об этом он сообщил в Facebook.

«Знаете, кто согласился заплатить мне за интервью первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами — предложение только для СМИ, а не для *** (чертовых) пропагандонов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите *** (к черту), *** (гады), и даже не думайте мне писать ни с какими своими кровавыми деньгами — так доступно?» — обратился журналист к российским телеканалам.

Он обещал «обязательно приехать» на телеканал «Россия» попозже, на танке «Абрамс» и «не для интервью».

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Ранее ведущая авторской программы «Бацман» на украинском телеканале «112», помогавшая собирать деньги в поддержу его семьи, сообщила, что Бабченко согласился дать интервью не менее чем за 50 тысяч долларов, добавив, что за 60 тысяч он «точно согласится».

В свою очередь генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко рассказала, что телекомпания договорилась на интервью с Бабченко бесплатно, однако после тот перестал выходить на связь.

Интерес к Бабченко вызван инсценировкой его смерти, которую 29 мая организовала Служба безопасности Украины. На следующий день СБУ объявила, что постановка была необходима для того, чтобы задержать заказчика готовящегося реального покушения на журналиста.

СБУ утверждает, что заказчик убийства — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман, который, по данным обвинителей, имеет тесные контакты с Россией. Следствие полагает, что он готовился организовать убийство 30 человек на Украине, в том числе известных личностей. Побывавший в СБУ журналист Осман Пашаев заявлял, что в списке предполагаемых жертв значились 47 человек.

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