Путин отправил в отставку шестерых генералов МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин отправил в отставку первого заместителя главы МЧС Владимира Степанова, вместо него назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом говорится в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, освобождены от должностей главы МВД и ГУ МЧС по Крыму генерал-майор Сергей Абисов и генерал-лейтенанта Сергей Шахов соответственно, начальник департамента по финансово-экономической политике МВД генерал-лейтенант Надежда Ромашова, руководитель управления кадров Следственного комитета (СКР) генерал-майор Виктор Долженко.

Также уволен начальник кемеровского ГУ МЧС генерал-майор Александр Мамонтов, который стал фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Мамонтов и начальник отдела надзора этого же управления Григорий Терентьев обвиняются в халатности и растрате. По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Следствие считает, что их действия привели к гибели 60 человек, в том числе 37 детей, при пожаре в ТЦ 25 марта.

Установлено также, что в период с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения совершил хищение 1,8 миллиона рублей, которые принадлежали вверенному ему ведомству.

По делу о пожаре арестованы 10 фигурантов, среди них руководство компании-собственника ТЦ, компании-арендатора, поставщика систем пожарной безопасности, начальник инспекции стройнадзора, сотрудник ЧОП и начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин.

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