Результативный россиянин приблизил «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли

SPORTSNET / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов набрал четыре очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Найтс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале SPORTSNET.

Кузнецов отметился четырьмя результативными передачами, повторив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Вашингтона», столичная команда ведет в серии — 3:1. Чтобы выиграть трофей, «Кэпиталс» должны одержать победу еще в одном поединке.

Следующий матч между командами состоится 8 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!